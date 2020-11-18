Итоги диалоговых площадок в Минске попали на видео 

С 9 октября в Белоруссии была организована работа диалоговых площадок. В Минске они проходили по пяти секциям с участием порядка 300 экспертов.

"Наши площадки продолжат свою работу. Мы видим, что как от общественных организаций, предприятий, так и от граждан из районов города поступает очень много предложений, и хотим дать возможность людям участвовать в обсуждении. Предложения касаются всех сфер деятельности: по изменениям в Конституцию, по развитию города, социальной сферы и других направлений", — заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. При этом Кухарев отметил, что с предложениями по изменению Конституции нужно бытьь осторожными.