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Итоги диалоговых площадок в Минске попали на видео 

Вадим Дроздов 41 минуту назад
С 9 октября в Белоруссии была организована работа диалоговых площадок. В Минске они проходили по пяти секциям с участием порядка 300 экспертов.
"Наши площадки продолжат свою работу. Мы видим, что как от общественных организаций, предприятий, так и от граждан из районов города поступает очень много предложений, и хотим дать возможность людям участвовать в обсуждении. Предложения касаются всех сфер деятельности: по изменениям в Конституцию, по развитию города, социальной сферы и других направлений", — заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. При этом Кухарев отметил, что с предложениями по изменению Конституции нужно бытьь осторожными.
В мире , Видео
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