Появилось видео с новыми ограничениями из-за COVID 

По всему миру вводятся новые ограничительные меры и локдауны в связи со вспышками пандемии коронавирусной инфекции. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 50 млн человек. Власти разных стран объявляют новые ограничения: вводят комендантский час, закрывают рестораны, переводят людей на удаленку. Так, например, в Греции введен локдаун до конца ноября — выходить из дома можно только в маске и по уважительным причинам. В Австрии введен комендантский час с 20:00 до 06:00. В Словакии власти объявили ЧС. Там также хотят провести повсеместное тестирование жителей старше десяти лет.