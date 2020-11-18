Босс мафии Филадельфии по прозвищу Тощий Джо Мерлино заявил о своей причастности к фальсификациям президентских выборов в США. Мафиози сказал, что работал на Джо Байдена. Члены банды заполнили 300 тысяч бюллетеней за нужного кандидата. Коробки с формами подбросили к центру подсчета голосов. За каждый бюллетень Джо и его банда получали по 10 долларов США. Таким образом общий доход бандитов составил 3 миллиона долларов. Тощий Джо объяснил свой поступок тем, что надеется на полную амнистию. Будут ли приняты во внимание слова мафиози в суде пока не понятно.
Появилось видео причастности мафии к выборам США
В мире , Видео , Джозеф Байден
Читайте также