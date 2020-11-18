Опубликовано видео нового майдана в Киеве 

Киеве новый майдан. На этот раз недовольные предприниматели собрались на митинг возле Верховной Рады . Мирный протест в итоге перерос в штурм правительственного здания. Люди недовольны новыми коронавирусными ограничениями, которые наносят болезненный удар по малому бизнесу. Митингующие требуют упрощения финансовой отчетности. Поэтому новый майдан прозвали "налоговым".

Подобное уже происходило в Киеве в 2010-ом году. Тогда массовые митинги и демонстрации проходили на площади Независимости в Киеве. Протесты начались 16 ноября и приобрели массовый характер 22 ноября. Люди протестовали против принятия Верховной Радой Украины проекта нового Налогового кодекса.