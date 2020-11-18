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Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности США 

BFM.RU и ещё 8 34 минуты назад
Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности Кристофера Кребса, об этом он написал в Twitter.
Трамп обвинил Кребса в недостоверной информации о состоявшихся 3 ноября выборах.
По мнению Трампа, тогда «было много нарушений и мошенничества, в том числе, голосование „мертвых душ“, наблюдатели не были допущены на участки, „сбои“ в машинах для голосования, которые отдавали голоса за Трампа Байдену, позднее голосование и многое другое».

«Следовательно, с этого момента Крис Кребс уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре», написал Трамп.

По данным Reuters, Кребс ожидал увольнения, поскольку в Белом доме были недовольны содержанием сайта, который его агентство запустило во время выборов для опровержения различной дезинформации. Так, на сайте опровергалось утверждение о причастности Демократической партии США к массовым фальсификациям на выборах.
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В мире , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США
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