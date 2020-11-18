Президент США Дональд Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности Кристофера Кребса, об этом он написал в Twitter.
Трамп обвинил Кребса в недостоверной информации о состоявшихся 3 ноября выборах.
По мнению Трампа, тогда «было много нарушений и мошенничества, в том числе, голосование „мертвых душ“, наблюдатели не были допущены на участки, „сбои“ в машинах для голосования, которые отдавали голоса за Трампа Байдену, позднее голосование и многое другое».
«Следовательно, с этого момента Крис Кребс уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре», написал Трамп.
По данным Reuters, Кребс ожидал увольнения, поскольку в Белом доме были недовольны содержанием сайта, который его агентство запустило во время выборов для опровержения различной дезинформации. Так, на сайте опровергалось утверждение о причастности Демократической партии США к массовым фальсификациям на выборах.