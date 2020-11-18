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Карантин на Украине привел к угрозе увольнения премьера 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Для отмены «карантина выходного дня» главе правительства Украины Денису Шмыгалю можно пригрозить отставкой, заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
По его словам, есть «два способа отменить» карантин. Первый — ультиматум премьеру. Дубинский отметил, что фракция «как монобольшинство назначила этот кабмин». В связи с этим глава фракции «как работодатель» кабмина может пригласить Шмыгаля и заявить ему: «Вы отменяете карантин выходного дня, или мы собираем 150 подписей о недоверии к правительству и выносим вопрос о вашей отставке». Второй способ — обращение в конституционный суд. Дубинский сказал, что уже собрал 50 подписей депутатов, чтобы подать обращение в КС, передает ТАСС со ссылкой на канал «Наш».
Напомним, Верховная рада Украины не смогла принять постановление об отмене «карантина выходного дня». За проголосовали 149 депутатов, в то время как принятие постановления требовало 226 голосов. Правительство Украины ввело «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина.
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В мире , Видео , Денис Шмыгаль , Александр Дубинский , Правительство Украины , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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