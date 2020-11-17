Лукашенко признался в готовности провести новые выборы 

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что был готов провести повторные выборы по требованию оппозиции. Об этом он заявил на совещании по международным делам, пишет « Sputnik Беларусь».

По его словам, изначально после выборов 9 августа обсуждался пересчет голосов, однако когда власти согласились на это, лидеры оппозиции отказались от данной идеи и поставили вопрос о проведении новой кампании.

«Когда они получили сигнал, что мы можем провести повторные выборы, следующее требование — добровольная сдача власти», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что сейчас политическими интригами, которые ставят своей целью дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, занимаются определенные силы в Польше, Литве и США.

Ранее Лукашенко отказался от передачи власти преемнику и процедуры транзита. Он заявил, что президента Белоруссии должны избирать граждане республики.

«Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», — отметил глава государства.