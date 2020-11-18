Пашинян сдал не только Карабах, но и Армению 

Армянское общество продолжает разбираться в том, кто несет ответственность за катастрофическое поражение страны во Второй Карабахской войне. И уже понимает, что виновато само, что нынешняя трагедия стала следствием грандиозной ошибки, совершенной 2,5 года назад. И имя этой ошибки — Никол Пашинян

Язык без мозгов

Обычно я не приветствую теории заговора. Хитрые многошаговые схемы — с предательствами, засланными казачками, хитрыми поворотами. Так бывает, скорее, в шпионских фильмах — в реальной жизни же столько переменных и обстоятельств, что многоступенчатый план реализовать крайне сложно. Именно поэтому многие мировые лидеры — в том числе и Владимир Путин Реджепом Эрдоганом — занимаются оппортунистической внешней политикой. То есть играют по ситуации.

Однако политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна в карабахском вопросе до, во время, и после Второй Карабахской войны ставит наблюдателей перед дилеммой: то ли он очень глупый человек, то ли он намеренно сдавал Карабах (или Арцах, как его называют армяне).

Армения — государство, живущее в осаде. К востоку и западу находятся откровенно враждебные страны — Азербайджан Турция . К северу — не то чтобы сильно дружественная Грузия . На юге — Иран , у которого хорошие отношения с Арменией, но очень плохие с рядом других государств, так что возможности выхода в мир через территорию Исламской республики ограничены. В этой «осадной» ситуации сплоченность общества является альфой и омегой — однако пришедший к власти после переворота весной 2018 года Никола Пашинян стал раскалывать общество. Придя к власти за счет голосов людей, недовольных коррупцией и неэффективностью прошлых властей, он стал превращать своих сторонников в Секту Свидетелей Никола, обожествляющих своего гуру и нетерпимых к чужой точке зрения. Опираясь на них, Никол стал преследовать своих политических соперников и банально мстить им — например, с упорством, достойным лучшего применения, пытался посадить бывшего президента Роберта Кочаряна — только за то, что в 2010 году Кочарян посадил Пашиняна за организацию массовых беспорядков после президентских выборов 2008 года.

Раскалывая армянское общество, Пашинян вел антикарабахскую пропаганду (ибо во главе республики тогда стояли лояльные Кочаряну люди). И в то же время он провоцировал Азербайджан, заявляя о том, что «Арцах — это Армения», посещал Шуши и танцевал там, делал другие провокационные заявления и отказывался даже от формального продолжения переговорного процесса. Прекрасно понимая, что Ильхам Алиев находится в очень сложной ситуации из-за болезненности карабахского вопроса в Азербайджане, что электорат толкает Алиева на войну, и что азербайджанский президент может парировать эти призывы лишь в том случае, если армянский премьер ведет себя прилично и в рамках дипломатических формальностей. Иной вариант поведения не оставлял Алиеву другого выбора кроме силового решения конфликта.

Без России, без армии, без победы

Да, теоретически это мог быть хитрый план Пашиняна — спровоцировать Баку на войну, которую Азербайджан проиграет, что позволит Армении обнулить невыгодные для нее Мадридские принципы Нагорно-Карабахского урегулирования. Ну и заодно сплотить армянское общество вокруг Никола-Победоносца. Однако победа Армении была бы невозможна без прямой поддержки со стороны России — а провоцирующий Алиева Пашинян одновременно с этим делал все возможное для того, чтобы настроить против себя Владимира Путина. Начиная с кадровых назначений (когда во главе армянских спецслужб ставились прямые западные агенты — например, Аргишти Кярамян, начавший чистить вверенную ему Службу Национальной Безопасности от пророссийских кадров), заканчивая прямым оскорблением Владимира Путина. Зачем при личной встрече с президентом (от которого, напомним, зависит безопасность Армении) спрашивать о его отношениях с Робертом Кочаряном, получить ответ в виде «он один бывших глав государств, с которым я до сих пор дружу», потом возвращаться в Ереван и сразу же Кочаряна арестовывать. Неудивительно, что к началу организованной турками, азербайджанцами и Пашиняном войны имя армянского премьера в Кремле, по свидетельству моего источника, «вызывало настоящую аллергию», и Кремль не спешил дарить Николу Пашиняну победу в Карабахе.

Кто-то, возможно, назовет это поведение Пашиняна глупостью и безрассудством. Хорошо, но как тогда оценивать его поведение в ходе самой войны — поведение, шокирующие подробности которого раскрываются сейчас каждый день. И если про отказ Пашиняна хотя бы отправить запрос о помощи в ОДКБ после атаки Азербайджана по армянской территории (атаки, факт которой Баку и не отрицал), все знали до этого, то вот о нежелании премьера отправить в Карабах достаточное для удержания рушащегося фронта количество кадровых армянских военных стали рассказывать только сейчас. По сути, все эти недели турецко-азербайджанским войскам и приданым им подразделениям сирийских террористов противостояли по большей части сами карабахцы и некоторое количество добровольцев из Армении.

Поразительная пассивность демонстрировалась и на дипломатическом фронте. Пашинян не только отказался отдавать власть ради победы (ведь все понимали, что Путин не будет дарить победу премьеру-русофобу, но при этом вполне может подарить ее пророссийскому генералу), но и отвергал различные планы урегулирования, предлагавшиеся ему в начале конфликта. Планы, не подразумевавшие ни сдачи Шуши, ни вообще потери территории самой НКР — только части районов вокруг республики. Со слов Пашиняна, он рассчитывал на то, что ему удастся принудить Азербайджан принять более выгодные для армян условия — но как можно принудить противника без армянской армии и российской помощи, которых Карабах был лишен по желанию (не вине, а именно желанию) самого Пашиняна? Понятно, что в этой ситуации Карабах был обречен.