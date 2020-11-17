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В Литве забросали картошкой посольство Белоруссии 

Lenta.ru 29 минут назад
В Литве забросали картошкой посольство Белоруссии
Фото: Посольство Беларуси в Литве
В Вильнюсе забросали картошкой посольство Белоруссии. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает Gomel.today со ссылкой на пресс-службу полиции Литвы.
Инцидент случился накануне вечером, между 19.00 и 19.30. Сколько именно картошки попало на территорию посольства, не уточняется. Обстоятельства происшествия выясняются литовской полицией.
Отношения между официальным Вильнюсом и Минском обострились после выборов президента Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются три месяца.
Первые акции жестко разгонялись. Известно о погибших протестующих, а также об избиениях и пытках в изоляторах. Белорусские силовики возбудили уголовное дело после создания оппозицией Координационного совета для трансфера власти.
Литва выступает одним из наиболее активных критиков Лукашенко. Президент Гитанас Науседа критиковал Запад за недостаточную поддержку протестующих белорусов. Вильнюс одним из первых ввел санкции против Минска.
Лукашенко пообещал поставить на место «зажравшуюся Литву» и заявил, что прибалтам приказали выступить против Белоруссии.

«Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — сказал он.

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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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