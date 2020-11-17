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Эрдоган ввел в Турции частичный комендантский час 

Rambler News Service 36 минут назад
Частичный комендантский час из-за пандемии коронавируса вводится в Турции в выходные дни, выходить на улицу будет можно с 10.00 до 20.00, все кафе и рестораны будут закрыты. Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после совещания с правительством.

«Комендантский час будет введен по выходным, он не будет действовать с 10.00 до 20.00, чтобы не нарушать цепочки поставок и производства в эти дни», — передает слова Эрдогана агентство Anadolu.

Работа заведений общепита будет приостановлена, до конца года в стране не будут работать кинотеатры. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции зарегистрировано 417 594 случая заболевания COVID-19, скончались 11 601 зараженных, 356 375 вылечились.
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В мире , Видео , Реджеп Эрдоган , Турция
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