Частичный комендантский час из-за пандемии коронавируса вводится в Турции в выходные дни, выходить на улицу будет можно с 10.00 до 20.00, все кафе и рестораны будут закрыты. Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после совещания с правительством.
«Комендантский час будет введен по выходным, он не будет действовать с 10.00 до 20.00, чтобы не нарушать цепочки поставок и производства в эти дни», — передает слова Эрдогана агентство Anadolu.
Работа заведений общепита будет приостановлена, до конца года в стране не будут работать кинотеатры. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции зарегистрировано 417 594 случая заболевания COVID-19, скончались 11 601 зараженных, 356 375 вылечились.