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Семья президента Карабаха вернулась в Степанакерт 

Lenta.ru 58 минут назад
Семья президента Карабаха вернулась в Степанакерт
Фото: РИА Новости
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) Араик Арутюнян сообщил, что его семья вернулась в Степанакерт. Об этом во вторник, 17 ноября, передает РИА Новости.

«После больших потрясений Арцах должен жить, и независимо от сложившейся ситуации мы несомненно построим будущее наших детей», — заявил Арутюнян.

Он призвал «всех ответственных лиц правительства принять меры для возвращения их семей в родные очаги».
Ранее Минобороны России заявило, что в Степанакерт вернулись более 1,2 тысячи беженцев.
Между тем армянское население, покидающее территории, которые будут переданы Азербайджану, сжигает свои дома и забирает с собой останки покойных родственников.
9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении боевых действий в Карабахе. Согласно документу, до 1 декабря Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов, а также сохранит за собой территории, захваченные во время военных действий. В регионе будут присутствовать российские миротворцы.
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Комментарии 1
В мире , Араик Арутюнян , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Степанакерт
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