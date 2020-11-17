Семья президента Карабаха вернулась в Степанакерт 

«После больших потрясений Арцах должен жить, и независимо от сложившейся ситуации мы несомненно построим будущее наших детей», — заявил Арутюнян.

Он призвал «всех ответственных лиц правительства принять меры для возвращения их семей в родные очаги».

Между тем армянское население, покидающее территории, которые будут переданы Азербайджану, сжигает свои дома и забирает с собой останки покойных родственников.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении боевых действий в Карабахе. Согласно документу, до 1 декабря Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов, а также сохранит за собой территории, захваченные во время военных действий. В регионе будут присутствовать российские миротворцы.