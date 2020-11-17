Медведева сочли «олицетворением новой России»

"Между тем президент Дмитрий Медведев казался олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы европейского стиля", — рассказал Обама в своих мемуарах "Земля обетованная" (A Promised Land), которые во вторник поступили в продажу. Экс-президент США добавил, что Медведев, "очевидно, понимал английский язык, хотя предпочитал общаться с переводчиком".

Далее он рассказывает о своей первой встрече с российским лидером в Лондоне в апреле 2009 года перед саммитом "двадцатки". 44-й президент США подчеркивает, что из всех лидеров стран БРИКС , присутствовавших на саммите ( ЮАР присоединилась к группе в 2011 году, но Обама ее также учитывает), он был "наиболее всего заинтересован во встрече с Медведевым". Среди причин Обама называет "особенно низкий уровень американо-российских отношений" и вооруженный грузино-югоосетинский конфликт в августе 2008 года. "Моя администрация надеялась инициировать то, что мы называли "перезагрузкой" [в отношениях] с Россией, начав диалог с целью защитить наши интересы, поддержать наших демократических партнеров в регионе и наладить сотрудничество в достижении наших целей нераспространения ядерного оружия и разоружения", — рассказал бывший американский лидер.

"Он удивил нас, сделав неожиданное (и беспрецедентное) предложение позволить военным США использовать российское воздушное пространство для транспортировки войск и техники в Афганистан — альтернатива, которая позволила бы уменьшить нашу полную зависимость от дорогих и не всегда надежных пакистанских маршрутов снабжения", — отметил Обама.

Он также не ожидал, что российский лидер "зайдет настолько далеко, что признает, что ядерная и ракетная программы Ирана развивались намного быстрее, чем ожидала Москва".

"Тем не менее Медведев был далек от молчаливого согласия", — указал экс-президент США.

Обсуждение ядерной программы

Дмитрий Медведев и Барак Обама практически еженедельно обсуждали по телефону до "боли в ушах" ядерную программу Ирана и введение против Тегерана санкций СБ ООН , сообщает экс-президент США в своих мемуарах.

Он рассказал о том, как Вашингтон в 2010 году заручился поддержкой Москвы и Пекина в вопросе принятия резолюции СБ ООН 1929, предусматривающей значительное ужесточение санкций в отношении Ирана в связи с развитием его ядерной программы.

"Вовлечение России и Китая было совместным усилием нашей команды. [Занимавшие на тот моменты должности госсекретаря и постпреда США при ООН] Хиллари [Клинтон] и Сюзан Райс проводили огромное количество времени, убеждая, очаровывая, а иногда и угрожая своим российским и китайским коллегам. На полях каждого международного саммита, на котором я присутствовал, мы с ним выкраивали время, чтобы преодолеть тупиковые ситуации в переговорах. Когда мы приближались к дате голосования в Совете Безопасности, казалось, мы еженедельно разговаривали по телефону ("У нас уши болят", — пошутил он под конец одной такой продолжительной беседы)", — написал бывший американский лидер.

О санкциях

9 июня 2010 года СБ ООН одобрил резолюцию 1929. Она ввела запрет на открытие новых отделений и офисов иранских банков в других странах и открытие в Иране представительств банков зарубежных стран, предусматривала создание международного механизма мониторинга для досмотра судов в поисках грузов, запрещенных к поставкам в республику, например, вооружений или технологий двойного назначения.