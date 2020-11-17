Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Билл Гейтс высмеял антимасочников и сравнил их с нудистами 

Ferra.ru 53 минуты назад
Билл Гейтс сравнил антимасочников с нудистами
Фото: Reuters
Основатель Microsoft Билл Гейтс провёл первый выпуск подкаста с актрисой Рашидой Джонс и высмеял там антимасочников. Предприниматель сравнил их с нудистами.
Как пишет издание Inc, Гейтс назвал странным то, что кто-то сопротивляется ношению маски.

«Что это? Они как нудисты? Вас просят носить штаны. Никто же не говорит, что штаны — это ужасно». Билл Гейтс

Актриса согласилась с Гейтсом и отметила, что если хочется быстро вернуться к нормальной жизни, нужно носить маску. А если не хочется её носить, то при этом надо оставаться дома.
Рашида также задала Гейтсу вопрос, почему эксперты раньше не считали маски эффективным средством борьбы с пандемией. Билл ответил, что специалисты в таких суждениях отталкивались от знаний о других респираторных вирусах. Если, например, простуженный человек проведёт час без маски в комнате с другими людьми, большинство из них не заболеют. А вот в случае с коронавирусом в такой же ситуации заболеет большой процент.
Усугубляет положение и то, что COVID-19 может проходить бессимптомно, то есть человек может заражать других, ничего не подозревая.
Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
Ferra.ru: последние новости
Рассекречены американские танки будущего Рассекречены американские танки будущего На видео показали высокоманёвренный бой на истребителях Су-35С На видео показали высокоманёвренный бой на истребителях Су-35С Россия увеличит число боевых вертолетов с системой радиоподавления "Рычаг" Россия увеличит число боевых вертолетов с системой радиоподавления "Рычаг"
Комментарии
В мире , Билл Гейтс , Рашида Джонс , Microsoft
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
00:38
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
00:06
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
00:18
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
Происшествия
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
00:22
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Происшествия
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
00:28
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение