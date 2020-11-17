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Лукашенко пригрозил белорусам гражданской войной 

News.ru 41 минуту назад
Стихийные мемориалы памяти по погибшим в ходе протестных акций являются потенциальным местом начала гражданской войны. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Такую же опасность, по его убеждению, представляют так называемые «дворы перемен».

Начался процесс радикализации. Это уже все отметили. И эти пункты, дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает. Начинаются потасовки, драки, — сказал Лукашенко на совещании по вопросам внешней политики.

Он отметил, что результатом обострения напряжённости стало «то, что произошло на одной из спортивных площадок». Таким образом глава республики сделал отсылку к гибели одного Романа Бондаренко. Он упрекнул протестующих в том, что те превращают мемориалы и спортивные площадки в кладбища.
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В свою очередь критики Лукашенко называют виновными в гибели мужчины, как и других участников протестов, так называемых «тихарей» — отрядом крепких мужчин без опознавательных знаков, которые действуют с молчаливого согласия силовиков.

Основная цель — чтобы эти пункты противостояния завтра, когда продолжится радикализация и сюда ещё подъедут из-за рубежа, да и наши есть отдельные… чтобы это превратить в место начала гражданской войны. Это — главная цель, — заявил белорусский президент.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.
Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.
Как писал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. Ранее ЕС уже ввёл санкции против 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко.
Вскоре после этого белорусские власти решили приостановить диалог с Европейским союзом по вопросам прав человека.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Роман Бондаренко , Александр Лукашенко , ЕС
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