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Белоруссия ввела новые «зеркальные» санкции против ЕС 

Rambler News Service и ещё 4 1 час назад
Белоруссия ввела новые санкции против ЕС
Фото: Reuters
Белоруссия дополнила свой «зеркальный» санкционный список по каждой из стран Евросоюза и Канады, сообщает пресс-служба МИД республики.

«В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза (ЕС) 2020/1648 от 6 ноября 2020 г. Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и по Канаде», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «в рамках дипломатической корректности» санкционный список пока не публикуется. Указывается, что он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Высокопоставленным европейским чиновникам рекомендовано учитывать данную информацию при планировании поездок.

«Мы не давали поводов, не связаны никакими обязательствами и не подписывали никаких документов с европейскими бюрократами, которые бы поставили под сомнение суверенитет Беларуси. Не нужно пытаться измерить нас другим аршином. При следующем приступе жгучего желания заняться в нашей стране радикальным миссионерством просьба принимать во внимание именно это обстоятельство», — подчеркнули в министерстве.

Помимо этого, там заявили о бесперспективности санкций против Белоруссии и призвали ЕС «настроить источники информации, которые удивительным образом упустили начало диалога в белорусском обществе по преобразованиям и конституционной реформе».
Также МИД посоветовал ЕС перестать «расстраиваться и обижаться из-за того, что много где получилось ‘’сломать по своим лекалам'', а в Беларуси пошло как-то не так».
2 октября Евросоюз ввел санкции против 44 должностных лиц в Белоруссии за якобы фальсификацию выборов президента и насилие в отношении протестующих. 6 ноября санкции были введены в отношении Александра Лукашенко и еще 14 человек. 13 ноября представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз готов ввести дополнительные санкции в отношении представителей властей Белоруссии после инцидента с активистом Романом Бондаренко, который скончался якобы после избиения правоохранителями.
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В мире , Роман Бондаренко , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Совет Европы , Канада , Минск
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