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Французские журналисты «похоронили» Елизавету II и Клинта Иствуда 

Lenta.ru 2 часа назад
Журналисты «похоронили» Елизавету II и Клинта Иствуда
Фото: Reuters
На сайте государственного радио Франции Radio France Internationale были случайно опубликованы некрологи нескольких знаменитых людей, которые живы по сей день. Об этом сообщает «Би-би-си».
В список умерших личностей, которых «похоронило» французское СМИ, попали королева Великобритании Елизавета II, американский актер и режиссер Клинт Иствуд, бразильский футболист Пеле, французская актриса Брижит Бардо, бывший президент США Джимми Картер, кубинский революционер Рауль Кастро и верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Всего было опубликовано около сотни черновиков некрологов. Представители радиостанции заявили, что публикация некрологов возникла из-за технической ошибки. По данным журналистов, проблема возникла во время перевода сайта в другую систему управления.

«Мы приносим свои извинения всем, кого это касается, и тем, кто следит за нами и доверяет нам», — добавили сотрудники Radio France Internationale.

«Би-би-си» отмечает, что вещательные организации и СМИ часто готовят некрологи заранее, чтобы моментально публиковать их сразу после объявления о смерти известных личностей.
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Комментарии
В мире , Елизавета II , Клинт Иствуд , Али Хаменеи , Джеймс Картер , Рауль Кастро , BBC News
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