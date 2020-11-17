Белорусский президент сделал красивый жест — решил передать без демонтажа конституции страны парламенту, правительству и другим структурам 70-80% полномочий президента. Окружение Лукашенко назвало примерную дату, когда будет объявлено об урезании власти. Какие бразды правления Батька готов выпустить из рук и можно ли считать это признаком скорого и мирного транзита власти в Белоруссии

Александр Лукашенко пообещал к дате Всебелорусского народного собрания перераспределить полномочия главы государства «честно, справедливо, не уходя от ответственности», сообщило в понедельник государственное информагентство БелТА . Президент отметил, что передать парламенту, правительству и другим структурам на 70-80% полномочия президента Белоруссии можно «без ломки конституции».

О начале передачи президентских полномочий Батька сообщил в минувшую пятницу в интервью тому же БелТА. «Часть элиты, так называемой, нашей хотят изменения конституции… Я уже это начал делать. Даже при нынешней конституции никто не мешает. Вот мы насчитали 57 или 70 полномочий президента, которые по нынешней конституции можно передать другим органам власти», — заявил глава республики.

Упомянутое белорусским президентом народное собрание — это форум с участием чиновников правительства, представителей других ветвей власти и «тружеников предприятий, деятелей науки и культуры», который проходит раз в пять лет (прошлый раз — в июне 2016-го). Точная дата открытия очередного собрания не определена, но предполагается, что это произойдет не позже февраля 2021 года. По крайней мере, так в октябре пообещал премьер-министр Роман Головченко

Какими именно полномочиями и с какими ветвями власти намерен поделиться бессменный лидер республики, не уточняется. При этом Лукашенко отверг возможность «транзита власти» в Белоруссии, под которым он, судя по всему, подразумевает дарение поста по наследству (на деле же, транзит власти — это не более чем передача полномочий от действующего главы государства вновь избранному). Как бы то ни было, Батька заверил , что его сыновья не унаследуют его президентское кресло.

«У него огромное количество полномочий. Наверное, таких пунктов набирается 78 штук в соответствии с конституцией и законом о президенте. Вероятно, Александр Григорьевич видит таким образом распределение полномочий со своего уровня на уровень местных советов, губернаторов, парламента, правительства», — сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец

Другой минский эксперт, директор центра «НОМОС» Петр Петровский считает, что основной закон вообще не будут трогать. «Белорусский президент говорил о тех 70-80% полномочий, которые можно передавать, поскольку они вообще не прописаны в конституции», — предположил Петровский в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

«Речь идет о назначении директоров государственных предприятий —

причем не только предприятий, находящихся в собственности республики, но и тех, что находятся в коммунальной собственности областей, районов или определенных муниципалитетов», — отметил Петровский.

Свежий пример: 20 октября Лукашенко своим решением сменил гендиректора крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия Белоруссии — НПЗ «Нафтан» в Новополоцке. Статус этого предприятия — республиканское унитарное. Бывают и более сложные случаи: например, в марте 2019 года президент дал согласие на назначение нового гендиректора гомельского ОАО «Гомсельмаш». С одной стороны, этот завод — частное предприятие в форме акционерного общества, с другой — он находится в ведении министерства промышленности республики, а кандидатуру руководителя согласует лично президент. Аналогичным образом в сентябре Лукашенко назначил нового гендиректора «БелАЗа», который также имеет форму ОАО.

«Кроме того, сейчас без санкции президента нельзя разрешить ни одной инвестиции в Белоруссии. Требуется обязательная подпись главы государства, — отметил Петровский. — Скорее всего, такие полномочия будут переведены на уровень совета министров республики, на уровень отдельных ведомств». Хотя, добавил эксперт, следует напомнить, что идет дискуссия, и говорить о том, что будут перераспределены именно эти полномочия, пока рано. «В целом президент говорил, что следует делать ставку не на переписывание конституции, а на перераспределение полномочий, которые не прописаны в конституции. Те полномочия, что я упомянул, как раз не указаны в основном законе», — заметил Петровский.

При этом отметим, что Белоруссия — президентская республика с широкими полномочиями главы государства. Правительство подотчетно главе государства, следовательно, Лукашенко может снять с себя непосредственную ответственность за отдельные кадровые решения (вроде назначения тех же глав госпредприятий), но он при этом продолжит удерживать вертикаль исполнительной власти в своих руках.

Петровский предполагает, что президент также может снять с себя основное бремя законодательной инициативы. «По конституции законодательным органом является парламент — Национальное собрание. Но оно в большинстве своем не использует свою законотворческую инициативу. За прошлую каденцию парламент инициировал только два законопроекта, — констатировал Петровский. — Основная законотворческая инициатива шла со стороны президента. Поэтому здесь президент, скорее всего, будет упирать на то, что парламент был бы основным инициатором законотворческой деятельности».

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук еще с большей уверенностью подчеркивает: объявленное президентом сокращение полномочий никак не затронет конституцию. «О какой передаче в рамках конституционной реформы может идти речь, если назначения директоров предприятий и так не прописаны в конституции?» — сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

Романчук указывает на то, что Лукашенко и премьер Романенко не называют конкретные сферы компетенции, которые президент уступит, например, правительству. «Идут лишь разговоры о каких-то процентах. Но, честно говоря, я не вижу, чтобы Александр Лукашенко собирался делиться с кем-то полнотой своей власти», — заметил минский эксперт.

По мнению Романчука, представления о том, что по итогам реформы (например, через год) Лукашенко добровольно покинет свой пост, представляются предельно наивными. «Для того, чтобы говорить о таком варианте, нужно иметь хотя бы минимум оснований», — отметил эксперт.

«Пока Лукашенко продолжает обсуждать и формировать план очередной пятилетки до 2025 года.

Многие инвестпроекты, которые верстаются в этом году, рассчитаны до 2030-2032 годов, из чего видно, что он явно не замышляет транзит», — подчеркнул политолог.

С тем, что Лукашенко не сдаст пост в 2021-м, согласен и Петровский. «Он говорит сам, что не уйдет, и я считаю это правильным, — отметил собеседник. — Президент выбран на пять лет, и я полагаю, что в данный период республике невыгодно изменять власть». По прогнозу Петровского, Лукашенко будет баллотироваться и в 2025 году и полностью контролировать политические трансформации в Белоруссии. «Зная склад характера Александра Григорьевича, могу сказать, что внешнее давление на него с целью заставить уйти с поста раньше срока сыграет противоположную роль — он в таких случаях поступает ровно наоборот», — отметил Петровский.

По мнению Болкунца, «никто не воспринимает всерьез предложения, которые дает Лукашенко» по реформе государственной власти. Собеседник, который разделяет настроения оппозиционеров, считает: «Граждане не хотят, чтобы он перераспределял полномочия, они хотят, чтобы он ушел. Люди опасаются, что Лукашенко начнет гражданскую войну».

Заметим, что обещания президента либерализовать белорусскую систему власти и добровольно урезать суперпрезидентские полномочия никак не сказались на текущем политическом процессе в республике. В минувшие выходные в Минске и областных центрах прошли ставшие уже традиционными воскресные выступления оппозиции, по итогам которых было задержано около полутысячи активистов и несколько российских журналистов (которых оперативно отпустили ).

А самопровозглашенный «избранный президент» Светлана Тихановская , находясь в Вильнюсе, в понедельник озвучила очередную угрозу «режиму Лукашенко» — на сей раз она пригрозила Белоруссии отключением от международной банковской сети SWIFT.