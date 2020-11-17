Руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв в соцсетях из победы представителя оппозиции на выборах президента Молдавии сделал вывод о снижении квалификации российских политтехнологов.

«Что показали выборы в Молдавии? Что российские политтехнологи понемногу утратили способность работать на колеблющуюся публику. «Правильные политтехнологи» осваивают бюджеты на работу с «правильным избирателем». В России это можно компенсировать админресурсом. В Молдавии не получилось», — написал он.