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Политолог объяснил поражение Додона на выборах в Молдавии 

Свободная пресса 1 час назад
Руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв в соцсетях из победы представителя оппозиции на выборах президента Молдавии сделал вывод о снижении квалификации российских политтехнологов.
«Что показали выборы в Молдавии? Что российские политтехнологи понемногу утратили способность работать на колеблющуюся публику. «Правильные политтехнологи» осваивают бюджеты на работу с «правильным избирателем». В России это можно компенсировать админресурсом. В Молдавии не получилось», — написал он.
Ранее «СП» сообщала, что победу во втором туре выборов в Молдавии одержала кандидат от проевропейской оппозиции Майя Санду. Она набрала 57,75% голосов. Считающийся ориентированным на Россию действующий глава государства Игорь Додон набрал чуть больше 42,25%.
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В мире , Видео , Игорь Додон , Константин Калачев
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