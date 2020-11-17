Поклонская не смогла уговорить итальянцев приехать в Крым 

Официальная делегация из Италии не может приехать на отдых в Крым по приглашению депутата Госдумы России Натальи Поклонской. Об этом, по данным РИА Новости, заявила член 3-й комиссии по иностранным делам Палаты депутатов Италии Лия Куартапелле.
Таким образом Куартапелле прокомментировала слова Поклонской, пригласившей итальянцев на отдых и реабилитацию в Крым после пандемии.
«С нашей точки зрения, там было нарушено международное право в 2014 году. И, естественно, итальянская официальная делегация приехать в Крым не имеет возможности. Это я отвечаю на приглашение», — заявила Куартапелле.
«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет новые действенные инструменты для возвращения Крыма. В качестве примера украинский лидер привел возвращение в международную повестку вопроса о территориальной принадлежности полуострова и создание формата «Крымская платформа».