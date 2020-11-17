Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Поклонская не смогла уговорить итальянцев приехать в Крым 

Алиса Селезнёва 53 минуты назад
Поклонская не смогла уговорить итальянцев приехать в Крым
Фото: ТАСС
Официальная делегация из Италии не может приехать на отдых в Крым по приглашению депутата Госдумы России Натальи Поклонской. Об этом, по данным РИА Новости, заявила член 3-й комиссии по иностранным делам Палаты депутатов Италии Лия Куартапелле.
Таким образом Куартапелле прокомментировала слова Поклонской, пригласившей итальянцев на отдых и реабилитацию в Крым после пандемии.

«С нашей точки зрения, там было нарушено международное право в 2014 году. И, естественно, итальянская официальная делегация приехать в Крым не имеет возможности. Это я отвечаю на приглашение», — заявила Куартапелле.

«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет новые действенные инструменты для возвращения Крыма. В качестве примера украинский лидер привел возвращение в международную повестку вопроса о территориальной принадлежности полуострова и создание формата «Крымская платформа».
Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Наталья Поклонская
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
00:06
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
00:18
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
Происшествия
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
00:22
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Происшествия
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
00:28
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
01:51
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение