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Украину обвинили в аварии европейской ракеты 

Мария Иванова 1 час назад
Украину обвинили в аварии европейской ракеты
Фото: globallookpress.com
Отказ украинского двигателя мог стать причиной аварии европейской ракеты-носителя Vega. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По словам собеседника агентства, украинский двигатель РД-843 был установлен на четвертой ступени ракеты. Других деталей источник РИА Новости не привел.
Как писал «Рамблер», Vega, запущенная с космодрома Куру с двумя спутниками, отклонилась от траектории полета через восемь минут после запуска и была потеряна.
Отмечалось, что сбой произошел после зажигания двигателя разгонного блока Avum.
Ракета должна была вывести на орбиту испанский спутник SEOSAT-Ingenio (позволяет получать изображения суши в высоком разрешении) и французский TARANIS (предназначен для наблюдения за световыми, радиационными и электромагнитными явлениями).
Этот старт стал 17-м по счету и вторым неудачным за восемь лет запусков этого типа ракет.
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