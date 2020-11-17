Украину обвинили в аварии европейской ракеты 

Отказ украинского двигателя мог стать причиной аварии европейской ракеты-носителя Vega. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, украинский двигатель РД-843 был установлен на четвертой ступени ракеты. Других деталей источник РИА Новости не привел.

Как писал «Рамблер», Vega, запущенная с космодрома Куру с двумя спутниками, отклонилась от траектории полета через восемь минут после запуска и была потеряна.

Отмечалось, что сбой произошел после зажигания двигателя разгонного блока Avum.

Ракета должна была вывести на орбиту испанский спутник SEOSAT-Ingenio (позволяет получать изображения суши в высоком разрешении) и французский TARANIS (предназначен для наблюдения за световыми, радиационными и электромагнитными явлениями).

Этот старт стал 17-м по счету и вторым неудачным за восемь лет запусков этого типа ракет.