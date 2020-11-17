«Занесло»: российский сенатор разнес мечтающих о Крыме турок 

Ранее пресс-секретарь турецкой партии İYİ Parti Явуза Агыралиоглу назвал мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией по территориальному вопросу в Нагорном Карабахе «победой» Турции. По его словам, в будущем Анкара сможет расширить свое влияние на Крым, Восточный Туркестан и город Киркук на севере Ирака.

Алексей Пушков, комментируя высказывание Агыралиоглу, заявил, что турецкого политика «занесло». По словам сенатора, в современном мире нет места Османской империи, о которой ностальгируют турки.

«Кто слишком широко шагает, рискует порвать штаны», — напомнил Пушков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).