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«Занесло»: российский сенатор разнес мечтающих о Крыме турок 

Павел Тиунов 1 час назад
«Занесло»: российский сенатор разнес мечтающих о Крыме турок
Фото: ТАСС
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление турецкого политика, который, празднуя «победу» Турции в Карабахе, начал мечтать об установлении контроля над Крымом. Член Совета Федерации РФ в своем Telegram-канале подчеркнул, что в современном мире нет места Османской империи, и посоветовал туркам следить «за штанами».
Ранее пресс-секретарь турецкой партии İYİ Parti Явуза Агыралиоглу назвал мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией по территориальному вопросу в Нагорном Карабахе «победой» Турции. По его словам, в будущем Анкара сможет расширить свое влияние на Крым, Восточный Туркестан и город Киркук на севере Ирака.
Алексей Пушков, комментируя высказывание Агыралиоглу, заявил, что турецкого политика «занесло». По словам сенатора, в современном мире нет места Османской империи, о которой ностальгируют турки.

«Кто слишком широко шагает, рискует порвать штаны», — напомнил Пушков (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов заявил, что оспаривать принадлежность Крыма может не Киев, а Анкара. Речь шла о Кючук-Кайнарджийском мирном договоре, заключенном по результатам первой русско-турецкой войны в XVIII веке. В нем, по словам Куликова, говорится, что в случае отказа России от Крыма полуостров перейдет Турции. Бывший силовик отметил, что Украина там вообще не фигурирует, а от положений договора ни одна сторона до сих пор не отказалась.
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Комментарии 1
В мире , Алексей Пушков , Совет Федерации , Интерпол
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