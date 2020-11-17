Миротворцы РФ добились «немыслимого» в Нагорном Карабахе 

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Благодаря российским миротворцам в Нагорном Карабахе стал возможен спокойный разговор военнослужащих Армении Азербайджана . Об этом рассказал в своем Telegram-канале корреспондент RT Мурад Газдиев , опубликовав видеозапись с миротворческого поста.

Как сообщал «Рамблер», ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента России Владимира Путина договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ереван пошел на значительные уступки и согласился вернуть под контроль Азербайджана Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Мир в регионе будут поддерживать миротворческие силы России.

По словам корреспондента RT Мурада Газдиева, теперь в Нагорном Карабахе можно снять то, что было «немыслимо неделю назад».

«На одном российском миротворческом посту стоят и разговаривают военные Азербайджана и Армении, российские миротворцы и спасатели, а также работники Красного Креста. Все цивильно и конструктивно», — подчеркнул журналист.

Он также отметил, что пост российских миротворцев был официально открыт сегодня.

«Российские миротворцы открыли Лачинский коридор, соединяющий Степанакерт с Арменией. ВС РФ взяли под контроль трассу», — в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц

Он также привел видеозапись интервью вернувшейся в Степанакерт беженки.