Обама принизил Россию

Бывший президент США Барак Обама в своей новой книге «Земля обетованная» (A Promised Land) отметил, что для статуса сверхдержавы России не хватает союзников, а ее экономика зависит от экспорта нефти, газа и вооружений. Об этом пишет ТАСС, приводя цитаты из книги.
«России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему [американскому], не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире», - пояснил бывший американский лидер.
Обама также отметил, что экономика России «продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений».
В своей книге Барак Обама также обратил внимание на высокие показатели коррупции, социального неравенства и низкую продолжительность жизни мужского населения в России. И объяснил «гневом России» блокирование поддерживаемых США инициатив в Совбезе ООН.
Первый том книги A Promised Land был выпущен издательством Penguin Random House, насчитывает 768 страниц и переведен на 25 языков.
«Рамблер» писал, что ранее член Совета ФедерацииАлексей Пушков предрек интенсивную холодную войну между странами в случае победы на выборах президента США Джо Байдена. По мнению сенатора, Байден принадлежит к тем политикам, которые считают Россию главным врагом США, и был важной частью администрации Барака Обамы, который начал политику антироссийских «санкций, изоляции и сдерживания».