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Алиев оценил успех Азербайджана в Карабахе 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Алиев оценил успех Азербайджана в Карабахе
Фото: globallookpress.com
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что итоговый успех азербайджанской армии в конфликте в Нагорном Карабахе представляет собой большую историческую ценность.
Алиев 17 ноября посетил освобождённый Физулинский район. Президент выступил с речью перед местными жителями.

Наша победа представляет собой большую историческую ценность. Это не только означает вопрос возвращения азербайджанцев на свои освобождённые земли. Это в тоже время продемонстрировало всему миру, каким может быть конец для стран-захватчиков, — подчеркнул Алиев.

Глава государства отметил, что военный конфликт перешёл в фазу политического регулирования. По словам Алиева, уже начались работы по восстановлению инфраструктуры на освобождённых землях, передаёт «Интерфакс-Азербайджан».
Ранее президент Азербайджана сообщил, что Баку намерен добиваться от Еревана возмещения ущерба, нанесённого армянской стороной в Джебраильском и Кельбаджарском районах Нагорного Карабаха. Политик рассказал, что армянские военные разрушили в центе города все жилые и общественные здания, в том числе и школы, передавал NEWS.ru.
В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана останутся на занятых позициях, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. После оглашения совместного заявления в Ереване вспыхнули акции протеста. Оппозиция требует отставки Пашиняна.
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В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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