Тихановская отправится в Швецию

«Светлана Тихановская обсудит расширение индивидуальных и экономических санкций против Лукашенко и его окружения, программы поддержки гражданских инициатив в Беларуси, а также план поддержки гражданского общества Беларуси в транзитный период (до новых выборов)», — говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.