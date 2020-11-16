Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Тихановская посетит Швецию и обсудит расширение санкций против Лукашенко 

RT на русском 1 час назад
Тихановская отправится в Швецию
Фото: ТАСС
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская посетит Швецию, где намерена поднять вопрос расширения санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом заявили в пресс-службе политика.
Как отмечается, 17-18 ноября Тихановская встретится с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, главой МИД Анн Линде, депутатами шведского парламента, бывшим премьером Карлом Бильдтом, белорусской диаспорой.

«Светлана Тихановская обсудит расширение индивидуальных и экономических санкций против Лукашенко и его окружения, программы поддержки гражданских инициатив в Беларуси, а также план поддержки гражданского общества Беларуси в транзитный период (до новых выборов)», — говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.

Ранее Тихановская заявила об обсуждении возможности отключения Белоруссии от международной системы банковских платежей SWIFT.
7 ноября Лукашенко, говоря о своём отношении к введённым против него санкциям, отмечал, что всю жизнь находится под санкциями и «не парится по этому поводу».
Видео дня. Анна Семенович: у нас у всех заморожены яйцеклетки
RT на русском: последние новости
Пашинян заявил, что отношения с Россией должны быть союзническими Пашинян заявил, что отношения с Россией должны быть союзническими Санду заявила о намерении вести прагматичный диалог с Россией Санду заявила о намерении вести прагматичный диалог с Россией Трамп призвал остановить пересчёт голосов в Джорджии Трамп призвал остановить пересчёт голосов в Джорджии
Комментарии
В мире , Карл Бильдт , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Стефан Левен , МИД , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ограбление в столичном метро попало на видео
00:25
Ограбление в столичном метро попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
00:52
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
Катастрофы Происшествия
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
01:10
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
Другое Интернет
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
00:18
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
Криминал Происшествия
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:41
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
В мире Общество
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
03:06
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
Происшествия
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
00:56
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
В мире Интернет
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
00:51
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
Наука Наука и техника
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
00:33
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
Криминал Происшествия
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
00:59
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть