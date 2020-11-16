Зеленского призвали купить российскую вакцину

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал президента страны Владимира Зеленского приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом он написал на своей странице в Facebook

По его словам, украинскому лидеру следует дать соответствующие распоряжения правительству либо о закупке готовой вакцины, либо о приобретении у Москвы технологии для самостоятельного производства.

Пешко считает, что производство российской вакцины на фармацевтических предприятиях Украины сможет оказать помощь здравоохранению государства, спасти жизни людей, а также поспособствовать развитию фармакологической индустрии, появлению новых рабочих мест и повышению зарплат.

«Европейский Союз, несмотря на режим санкций против РФ, может себе позволить разрешить использование российской вакцины на своей территории. Эту вакцину закупают такие страны, как Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия, Китай, Южная Корея, Турция, Индия. Почему же Украина не готова поставить жизнь человека выше политики?» — написал Пешко.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об интересе десятков стран к российским вакцинам от коронавируса. По словам главы государства, многие «уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов». Президент России также заявил, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств.

К настоящему моменту в стране зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября российский лидер объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».