«Они ответят за все»: Алиев заявил о разрушениях в Карабахе

"Противник разрушил всю инфраструктуру. Они ответят за все в международном суде. Я говорил и ещё раз хочу повторить, что будут привлечены международные структуры, эксперты, будет подсчитан весь урон, и мы потребуем компенсацию за 30 лет. В эти дни они разрушили Кельбеджар, дома, леса. За всё это они тоже ответят", — сказал Алиев, фрагменты его выступления разместила в соцсети его жена.