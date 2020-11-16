Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В ПА ОБСЕ выразили обеспокоенность ростом насилия в Белоруссии 

ТАСС 31 минуту назад
В ОБСЕ прокомментировали ситуацию в Белоруссии
Фото: Reuters
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Георгий Церетели обеспокоен "сообщениями о чрезмерном и непропорциональном применении силы" со стороны правоохранительных органов в Белоруссии. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе организации.

"Я был глубоко обеспокоен усилением насилия в Беларуси в последние дни, сообщениями о нескольких случаях смерти среди протестующих. К сожалению, несмотря на документально подтвержденные случаи нарушения прав человека мирных демонстрантов, ни одного уголовного дела не возбуждено. Власти должны расследовать злоупотребления и принимать меры для привлечения к ответственности нарушителей прав человека", — отметил он.

По словам Церетели, несмотря на исключительно мирный характер демонстраций, преследования протестующих продолжаются, ведется более 900 уголовных дел, а адвокаты, правозащитники и журналисты сталкиваются с давлением и запугиванием.

"После выборов в августе тысячи протестующих были произвольно задержаны и подверглись не только непропорциональным штрафам, но и насилию со стороны полиции, — продолжил Церетели. — Я призываю власти Минска соблюдать международные обязательства в области прав человека и основных свобод".

В Белоруссии уже четвертый месяц проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала результаты выборов и покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.
Видео дня. Анна Семенович: у нас у всех заморожены яйцеклетки
ТАСС: последние новости
Пашинян: отношения Армении с РФ должны оставаться стратегическими и союзническими Пашинян: отношения Армении с РФ должны оставаться стратегическими и союзническими СМИ: экс-президент Франции Жискар д`Эстен госпитализирован СМИ: экс-президент Франции Жискар д`Эстен госпитализирован Апелляционный суд Киева отменил заочный арест Януковичу по делу о "майдане" Апелляционный суд Киева отменил заочный арест Януковичу по делу о "майдане"
Комментарии 36
В мире , Светлана Тихановская , Георгий Церетели , Александр Лукашенко , ОБСЕ , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ограбление в столичном метро попало на видео
00:25
Ограбление в столичном метро попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
00:52
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
Катастрофы Происшествия
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
01:10
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
Другое Интернет
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
00:18
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
Криминал Происшествия
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:41
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
В мире Общество
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
03:06
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
Происшествия
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
00:56
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
В мире Интернет
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
00:51
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
Наука Наука и техника
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
00:33
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
Криминал Происшествия
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
00:59
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение