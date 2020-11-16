В ОБСЕ прокомментировали ситуацию в Белоруссии

"Я был глубоко обеспокоен усилением насилия в Беларуси в последние дни, сообщениями о нескольких случаях смерти среди протестующих. К сожалению, несмотря на документально подтвержденные случаи нарушения прав человека мирных демонстрантов, ни одного уголовного дела не возбуждено. Власти должны расследовать злоупотребления и принимать меры для привлечения к ответственности нарушителей прав человека", — отметил он.