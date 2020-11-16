Санду раскрыла план беседы с Путиным

"Я надеюсь, что у нас будет такой разговор. Как я сегодня объявила, я хочу, чтобы у Молдовы были хорошие отношения со всеми странами, включая хорошие отношения с Россией. Очень много наших граждан работают в России, нам нужно обеспечить хорошие условия для них, нам нужно решать вопрос разблокирования молдавского экспорта, мы хотим подписать соглашение о пенсионном обеспечении. То есть, у нас есть достаточно большая повестка по нашим отношениям с Россией", — сказала Санду.