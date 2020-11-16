65 сотрудников ВОЗ заразились коронавирусом 

65 сотрудников Всемирной организации здравоохранения , работающих в штаб-квартире организации в Женеве, заразились коронавирусом. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на внутреннее электронное письмо.

Как пишет агентство, помощник генерального директора по коммерческим операциям ВОЗ Рауль Томас разослал письмо сотрудникам, где сообщил о пяти новых заражениях среди сотрудников организации.

"В результате (выявления) этих последних пяти случаев общее зарегистрированное число заболевших сотрудников (из числа) базирующихся в Женеве работников достигло 65 с начала пандемии", — говорится в письме.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 55 млн заболевших, 38 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,9 млн человек с COVID-19.