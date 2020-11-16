Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

65 сотрудников ВОЗ заразились коронавирусом 

Газета.Ru 42 минуты назад
65 сотрудников ВОЗ заразились коронавирусом
Фото: Газета.Ru
65 сотрудников Всемирной организации здравоохранения, работающих в штаб-квартире организации в Женеве, заразились коронавирусом. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на внутреннее электронное письмо.
Как пишет агентство, помощник генерального директора по коммерческим операциям ВОЗ Рауль Томас разослал письмо сотрудникам, где сообщил о пяти новых заражениях среди сотрудников организации.

"В результате (выявления) этих последних пяти случаев общее зарегистрированное число заболевших сотрудников (из числа) базирующихся в Женеве работников достигло 65 с начала пандемии", — говорится в письме.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 55 млн заболевших, 38 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,9 млн человек с COVID-19.
Видео дня. Анна Семенович: у нас у всех заморожены яйцеклетки
Газета.Ru: последние новости
Пашинян заявил, что Армения сохранит союзнические отношения с Россией Пашинян заявил, что Армения сохранит союзнические отношения с Россией Санду заявила, что при ней Молдавия построит прагматичный диалог с РФ и США Санду заявила, что при ней Молдавия построит прагматичный диалог с РФ и США У вакцины Pfizer от коронавируса обнаружился новый побочный эффект У вакцины Pfizer от коронавируса обнаружился новый побочный эффект
В мире , ВОЗ , Associated Press
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ограбление в столичном метро попало на видео
00:25
Ограбление в столичном метро попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
00:52
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
Катастрофы Происшествия
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
01:10
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
Другое Интернет
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
00:18
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
Криминал Происшествия
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:41
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
В мире Общество
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
03:06
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
Происшествия
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
00:56
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
В мире Интернет
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
00:51
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
Наука Наука и техника
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
00:33
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
Криминал Происшествия
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
00:59
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение