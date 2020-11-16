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ВОЗ назвала ожидаемую дату начала поставок вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 40 минут назад
Названа дата поставок вакцины от коронавируса
Фото: Reuters
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала ожидаемую дату начала поставок вакцины от коронавируса. В организации надеются, что ограниченные поставки начнутся в первой половине 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

«В первой половине года мы планируем ограниченные поставки. Мы сейчас находимся на стадии планирования», — сказала Сваминатан. По ее словам, сейчас главная цель, которая стоит перед организацией, — обеспечить доступ к вакцине людей из группы риска, в первую очередь это касается сотрудников сферы здравоохранения.

Сваминатан отметила, что на данном этапе ВОЗ настроена оптимистично и работает со всеми потенциальными производителями. Она указала, что необходимо иметь целый портфель вакцин, чтобы иметь выбор, поскольку одни вакцины, например, могут больше подходить для пожилых людей, а другим требуются особые условия транспортировки и хранения.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что одна лишь вакцина не сможет остановить пандемию коронавируса SARS-CoV-2 — для этого требуется целый комплекс мер. Он рассказал, что необходимо продолжать наблюдение, тестирование, изолирование зараженных и их лечение, отслеживание контактов и карантин, вовлечение сообществ и отдельных граждан в борьбу с распространением болезни.
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В мире , ВОЗ
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