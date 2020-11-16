Названа дата поставок вакцины от коронавируса

«В первой половине года мы планируем ограниченные поставки. Мы сейчас находимся на стадии планирования», — сказала Сваминатан. По ее словам, сейчас главная цель, которая стоит перед организацией, — обеспечить доступ к вакцине людей из группы риска, в первую очередь это касается сотрудников сферы здравоохранения.