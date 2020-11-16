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Гендиректор ВОЗ: системы здравоохранения Европы истощены 

News.ru и ещё 4 2 часа назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена продолжающимся ростом числа случаев коронавирусной инфекции в Европе.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга заявил, что системы здравоохранения европейских стран находятся на грани истощения. Как передаёт РИА Новости, Гебрейесус выразил опасение, что здравоохранительные системы и работающие в них люди «приблизились к точке коллапса».
Также в ВОЗ озабочены ситуацией с COVID-19 в Северной и Южной Америках. В то же время Гебрейесус выразил осторожный оптимизм по поводу новостей о разработке вакцин от коронавирусной инфекции, поступающих из разных стран мира.
Глава ВОЗ при этом не считает вакцинацию панацеей от коронавируса. Как писал NEWS.ru, Гебрейесус заявил о важности комплексного подхода в борьбе с пандемией. По его словам, важно продолжать мониторинг ситуации, тестирование и изоляцию заражённых, а также отслеживание цепочек контактов.
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Комментарии
В мире , ВОЗ , Северный
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