Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена продолжающимся ростом числа случаев коронавирусной инфекции в Европе.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга заявил, что системы здравоохранения европейских стран находятся на грани истощения. Как передаёт РИА Новости, Гебрейесус выразил опасение, что здравоохранительные системы и работающие в них люди «приблизились к точке коллапса».

Также в ВОЗ озабочены ситуацией с COVID-19 в Северной и Южной Америках. В то же время Гебрейесус выразил осторожный оптимизм по поводу новостей о разработке вакцин от коронавирусной инфекции, поступающих из разных стран мира.

Глава ВОЗ при этом не считает вакцинацию панацеей от коронавируса. Как писал NEWS.ru, Гебрейесус заявил о важности комплексного подхода в борьбе с пандемией. По его словам, важно продолжать мониторинг ситуации, тестирование и изоляцию заражённых, а также отслеживание цепочек контактов.