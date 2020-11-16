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«Никол предатель!»: протестующие армяне перекрыли дорогу в центре Еревана 

News.ru 35 минут назад
«Никол предатель!»: армяне перекрыли центр Еревана
Фото: Reuters
Около тысячи человек, не согласных с итогами вооружённого противостояния в Нагорном Карабахе, пришли к зданию генеральной прокуратуры в центре Еревана. Они потребовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна.
Протестующие передислоцировались к зданию ведомства от площади у Театра оперы, где проходил митинг, передаёт РИА Новости. Сотрудники МВД оцепили вход в здание. Обстановка на месте проведения мероприятия спокойная.
Собравшись в этом месте, люди перекрыли одну из дорог. Время от времени они выкрикивают лозунг: «Никол предатель!».
В Ереване с прошлой недели проходят акции оппозиции, её представители требуют отставки Пашиняна, который подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело по статье «Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка».
В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.
Как писал NEWS.ru, помимо отставки Пашиняна протестующие требуют создать временное правительство и провести внеочередные выборы.
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Комментарии
В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , МВД , РИА Новости , Армения , Ереван
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