«Никол предатель!»: армяне перекрыли центр Еревана

Около тысячи человек, не согласных с итогами вооружённого противостояния в Нагорном Карабахе, пришли к зданию генеральной прокуратуры в центре Еревана . Они потребовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

Протестующие передислоцировались к зданию ведомства от площади у Театра оперы, где проходил митинг, передаёт РИА Новости. Сотрудники МВД оцепили вход в здание. Обстановка на месте проведения мероприятия спокойная.

Собравшись в этом месте, люди перекрыли одну из дорог. Время от времени они выкрикивают лозунг: «Никол предатель!».

В Ереване с прошлой недели проходят акции оппозиции, её представители требуют отставки Пашиняна , который подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело по статье «Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка».

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин Ильхам Алиев , а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

Как писал NEWS.ru, помимо отставки Пашиняна протестующие требуют создать временное правительство и провести внеочередные выборы.