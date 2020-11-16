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У вакцины Pfizer от коронавируса обнаружился новый побочный эффект 

Газета.Ru 1 час назад
У вакцины от коронавируса новый побочный эффект
Фото: Reuters
У одного из участников испытаний разработанной Pfizer и BioNTech вакцины от коронавируса появились схожие с гриппом симптомы, пишет РИА "Новости".

"Лихорадка, недомогание и общая слабость. Но все это продолжалось около пяти часов", — рассказал испанец Мигель Фернандес.

Отмечается, что мужчина получил две дозы вакцины. В день введения препарата у него появились слабость, дискомфорт и припухлость в месте укола.

"Как будто бы я подхватил очень серьезный грипп. Однако так же, как это было после введения первой дозы, симптомы исчезли на следующий день", — поделился участник испытаний.

Вакцина, созданная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с фармацевтическими Pfizer и Fosun Pharma, использует в разработке вирусную РНК. Результаты опубликованных исследований говорят о ее безопасности и способности в больших количествах генерировать антитела к инфекции. Позже Еврокомиссия утвердила контракт с немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины от коронавируса. Препарат будет производиться на территории Европы. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 55 млн заболевших, 38 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,9 млн человек с COVID-19.
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Комментарии 1
В мире , Наука и техника , Мигель Фернандес , Еврокомиссия , Pfizer , РИА Новости
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