Пока вы не уснули: Байден готовит атаку на Россию

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Мишустин «разнес» регионы из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал региональные власти за несвоевременное введение ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает РБК.

Эксперт предположил отказ РФ от выплаты пенсий

Владислав Жуковский. Российские власти могут полностью отказаться от выплаты пенсий населению «ради социального эксперимента», считает экономист, член президиума Столыпинского клуба и экспертного совета « Деловой России

Жена мэра Томска выбросила из окна 1,3 млрд рублей

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Супруга арестованного мэра Томска Ивана Кляйна перед обыском в его квартире выбросила из окна банковские карты, дающие доступ к счетам, на которых хранится более 1,3 миллиарда рублей, «Комсомольская правда».

Пашинян назвал виновника ситуации в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян несет ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом, как ТАСС, он заявил сам.

Кремль отреагировал на локдаун в регионе

Комплексного плана по ужесточению ограничений в регионах России из-за коронавируса нет, заявил официальный представитель Кремля, комментируя введение первого локдауна в российском регионе — в Бурятии — во время второй волны пандемии. Его реакцию приводит ТАСС в понедельник, 16 ноября.

Обзор иноСМИ: Россию закроет новый железный занавес

Автор сербского издания «Печат» Борис Над заявил, что из-за постоянных обвинений западных стран в адрес России в мире появился «новый железный занавес, который не исчезнет просто так». Последний саммит России и ЕС прошел в Брюсселе в январе 2014 года, а для политики это целая вечность.

Байден собирает команду для атаки на Россию

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что нынешняя администрация США , очевидно, приняла решение не продлевать договор СНВ-3. Это только подогрело надежды в отношении нового состава Белого дома, который сформирует избранный президент Джо Байден. NEWS.ru разобрался, кого новый глава государства включит в свою внешнеполитическую команду и что от них стоит ждать России.

Врачу Хрусталёва пригрозили тюремным сроком

На лечащего врача Дмитрия Хрусталева могут завести уголовное дело, заявил «Комсомольская правда» диетолог Алексей Ковальков

Девальвация рубля: россиянам грозит новая опасность

Эксперты Центробанка РФ «Известиям», как девальвация рубля повлияет на уровень инфляции в стране. По оценкам специалистов, ослабление нацвалюты добавит 1% к общему росту цен.

В ВОЗ сделали пугающий прогноз по коронавирусу

Вакцина от коронавируса не поможет остановить распространение заболевания, если не будет использоваться в комплексе с другими мерами. Об этом сообщила глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

Экс-бизнесмен покончил с собой и оставил предсмертную записку

53-летний житель Москвы Олег Микитенко свел счеты с жизнью, после того, как врачи отказались госпитализировать и лечить его, Telegram-канал Mash. Рядом с окровавленным телом правоохранители нашли предсмертную записку.