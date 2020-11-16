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Пока вы не уснули: Байден собирает команду для атаки на Россию 

Сергей Василенок 42 минуты назад
Пока вы не уснули: Байден готовит атаку на Россию
Фото: Reuters
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Мишустин «разнес» регионы из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал региональные власти за несвоевременное введение ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает РБК.
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Эксперт предположил отказ РФ от выплаты пенсий

Российские власти могут полностью отказаться от выплаты пенсий населению «ради социального эксперимента», считает экономист, член президиума Столыпинского клуба и экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский.
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Жена мэра Томска выбросила из окна 1,3 млрд рублей

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Супруга арестованного мэра Томска Ивана Кляйна перед обыском в его квартире выбросила из окна банковские карты, дающие доступ к счетам, на которых хранится более 1,3 миллиарда рублей, «Комсомольская правда».
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Пашинян назвал виновника ситуации в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян несет ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом, как ТАСС, он заявил сам.
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Кремль отреагировал на локдаун в регионе

Комплексного плана по ужесточению ограничений в регионах России из-за коронавируса нет, заявил официальный представитель Кремля, комментируя введение первого локдауна в российском регионе — в Бурятии — во время второй волны пандемии. Его реакцию приводит ТАСС в понедельник, 16 ноября.
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Обзор иноСМИ: Россию закроет новый железный занавес

Автор сербского издания «Печат» Борис Над заявил, что из-за постоянных обвинений западных стран в адрес России в мире появился «новый железный занавес, который не исчезнет просто так». Последний саммит России и ЕС прошел в Брюсселе в январе 2014 года, а для политики это целая вечность.
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Байден собирает команду для атаки на Россию

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что нынешняя администрация США, очевидно, приняла решение не продлевать договор СНВ-3. Это только подогрело надежды в отношении нового состава Белого дома, который сформирует избранный президент Джо Байден. NEWS.ru разобрался, кого новый глава государства включит в свою внешнеполитическую команду и что от них стоит ждать России.
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Врачу Хрусталёва пригрозили тюремным сроком

На лечащего врача Дмитрия Хрусталева могут завести уголовное дело, заявил «Комсомольская правда» диетолог Алексей Ковальков.
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Девальвация рубля: россиянам грозит новая опасность

Эксперты Центробанка РФ «Известиям», как девальвация рубля повлияет на уровень инфляции в стране. По оценкам специалистов, ослабление нацвалюты добавит 1% к общему росту цен.
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В ВОЗ сделали пугающий прогноз по коронавирусу

Вакцина от коронавируса не поможет остановить распространение заболевания, если не будет использоваться в комплексе с другими мерами. Об этом сообщила глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.
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Экс-бизнесмен покончил с собой и оставил предсмертную записку

53-летний житель Москвы Олег Микитенко свел счеты с жизнью, после того, как врачи отказались госпитализировать и лечить его, Telegram-канал Mash. Рядом с окровавленным телом правоохранители нашли предсмертную записку.
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Видео дня. Анна Семенович: у нас у всех заморожены яйцеклетки
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В мире , Владислав Жуковский , Сергей Рябков , Джозеф Байден , Дмитрий Хрусталев , Никол Пашинян , Михаил Мишустин , Иван Кляйн , Алексей Ковальков , МИД , ЕС , ВОЗ , Администрация США , Центральный банк России , Деловая Россия , газета "Известия" , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда , Reuters
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