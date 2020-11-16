Белый дом отметил роль Трампа в разработке вакцины

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«Важные новости! Благодаря успешной программе президента Дональда Трампа «Операция „Невероятная скорость“ (Operation Warp Speed. — RT) вторая вакцина (Moderna. — RT) показала высокую эффективность в ходе третьего этапа клинических испытаний. Большая победа для всех», — написала Макэнани.

Она подчеркнула, что этой новости предшествовала информация об успехе вакцины Pfizer.