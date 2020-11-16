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Алиев прибыл в Карабах 

Вероника Полынина 18 минут назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил перешедшие под контроль Азербайджана города Физули и Джебраил в Нагорном Карабахе.
В пресс-службе азербайджанского лидера сообщается, что поездку в «освобожденные от оккупации» Физулинский и Джебраильский районы совершила также первая леди Мехрибан Алиева.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон.
Алиев пообещал Путину охранять храмы в Нагорном Карабахе
10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве в лице президента России Владимира Путина договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Результатом договоренности стало соглашение, подписанное политиками.
Согласно документу, Ереван пошел на радикальные уступки. Так, Армения обязана вернуть под контроль Азербайджана территории, захваченные в начале 1990-х годов. Также азербайджанцам отойдут районы Нагорного Карабаха, завоеванные ими в течение войны в 2020 году.
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В мире , Видео , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин
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