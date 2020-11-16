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Минск призвал Варшаву выдать основателей Nexta 

News.ru 1 час назад
МИД Белоруссии передал временному поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому ноту о выдаче основателей Telegram-каналов Nexta и Nexta Live. Копии документов направлены в Минюст и Генпрокуратуру Польши.
Речь идёт о Степане Путило и Романе Протасевиче. В ведомстве настаивают на их выдаче в «кратчайшие сроки». В Минске читают, что их преступная деятельность представляет особую общественную опасность, сообщается на сайте министерства.
В октябре суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами крупнейший в Белоруссии русскоязычный Telegram-канал Nexta Live и его логотип. На канале активно освещаются протесты против президента страны Александра Лукашенко. В суде посчитали, что через него распространяются посты об организации массовых беспорядков.
Ранее NEWS.ru писал, что в отношении Путило возбуждено уголовное дело и он объявлен в розыск не только в Белоруссии, но и в России. При этом живёт он в Польше, куда уехал ещё в 2018 году.
Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.
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Комментарии
В мире , Видео , Роман Протасевич , Мартин Войцеховский , Александр Лукашенко , Степан Путило , МИД , Минюст РФ
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