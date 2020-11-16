В Ереване начался митинг за отставку Пашиняна 

Несколько сотен человек собрались возле Театра оперы в центре Еревана . Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Митинг проходит спокойно. На площади также находятся представители правоохранительных органов . Спецподразделения МВД и силовики в тяжёлой экипировке отсутствуют, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что отставка не входит в повестку премьер-министра Армении. По его словам, он не собирается покидать свой пост, как того требует оппозиция. Он также раскритиковал штурм правительственных зданий и парламента в ночь на 10 ноября.

В Ереване с прошлой недели проходят акции оппозиции, её представители требуют отставки Пашиняна , который подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело по статье «организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка».