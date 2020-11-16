Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Ереване начался митинг за отставку Пашиняна 

News.ru 1 час назад
Несколько сотен человек собрались возле Театра оперы в центре Еревана. Они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Митинг проходит спокойно. На площади также находятся представители правоохранительных органов. Спецподразделения МВД и силовики в тяжёлой экипировке отсутствуют, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что отставка не входит в повестку премьер-министра Армении. По его словам, он не собирается покидать свой пост, как того требует оппозиция. Он также раскритиковал штурм правительственных зданий и парламента в ночь на 10 ноября.
В Ереване с прошлой недели проходят акции оппозиции, её представители требуют отставки Пашиняна, который подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело по статье «организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка».
В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.
News.ru: последние новости
Санду пообещала вести прагматичный диалог с Россией и США Санду пообещала вести прагматичный диалог с Россией и США Минск призвал Варшаву выдать основателей Nexta Минск призвал Варшаву выдать основателей Nexta В США назвали три главных провала американской разведки в Карабахе В США назвали три главных провала американской разведки в Карабахе
Комментарии 1
В мире , Видео , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ограбление в столичном метро попало на видео
00:25
Ограбление в столичном метро попало на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
00:52
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видео
Катастрофы Происшествия
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
01:10
Собака бросилась на акулу ради защиты хозяина и попала на видео
Другое Интернет
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
00:18
Появилось видео избиения мигрантов в Петербурге
Криминал Происшествия
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:41
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
В мире Общество
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
03:06
Задержания на несанкционированных акциях в Минске попали на видео
Происшествия
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
00:56
Смертельная схватка мангуста и кобры попала на видео
В мире Интернет
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
00:51
Опубликовано видео запуска Crew Dragon
Наука Наука и техника
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
00:33
Появилось видео следственного эксперимента с убийцей 11-летней россиянки
Криминал Происшествия
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
00:59
Ночные рейды в столичных заведениях попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение