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The New Yorker (США): Джулиани прибыл на Украину за недостающими голосами 

ИноСМИ 1 час назад
Недостающие голоса Трамп добудет на Украине
Фото: Reuters
The New Yorker публикует юмореску на тему того, как Трамп и его команда ищут недостающие им голоса для победы над Байденом в Пенсильвании. Для этого Рудольф Джулиани отправляется с визитом на Украину
Вдохновитель поствыборной стратегии Дональда Трампа Рудольф Джулиани отправился на Украину, чтобы добыть недостающие голоса для своего клиента.
Выступая перед журналистами в киевском аэропорту, Джулиани вдохновенно заявил, что рассчитывает вернуться в США с «тюком, набитым голосами за Трампа».

«Джо Байден опережает Трампа в Пенсильвании примерно на шестьдесят тысяч голосов, — сказал бывший мэр Нью-Йорка. — А на Украине живет целых сорок три миллиона! По-вашему, я не могу найти в этой стране каких-то шестьдесят тысяч голосов? Не говорите ерунды!».

Джулиани добавил, что не сомневается, что его поиски увенчаются успехом: «Всякий раз я уезжаю с Украины благоухающий розами».
В завершение он пообещал о результатах своей миссии отчитаться в киевском отеле Hilton Total Landscaping.
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В мире , Джозеф Байден , Рудольф Джулиани , Дональд Трамп , Киев , Нью-Йорк , США
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