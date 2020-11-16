Недостающие голоса Трамп добудет на Украине

The New Yorker публикует юмореску на тему того, как Трамп и его команда ищут недостающие им голоса для победы над Байденом в Пенсильвании. Для этого Рудольф Джулиани отправляется с визитом на Украину

Вдохновитель поствыборной стратегии Дональда Трампа Рудольф Джулиани отправился на Украину, чтобы добыть недостающие голоса для своего клиента.

Выступая перед журналистами в киевском аэропорту, Джулиани вдохновенно заявил, что рассчитывает вернуться в США с «тюком, набитым голосами за Трампа».

«Джо Байден опережает Трампа в Пенсильвании примерно на шестьдесят тысяч голосов, — сказал бывший мэр Нью-Йорка. — А на Украине живет целых сорок три миллиона! По-вашему, я не могу найти в этой стране каких-то шестьдесят тысяч голосов? Не говорите ерунды!».

Джулиани добавил, что не сомневается, что его поиски увенчаются успехом: «Всякий раз я уезжаю с Украины благоухающий розами».

В завершение он пообещал о результатах своей миссии отчитаться в киевском отеле Hilton Total Landscaping.