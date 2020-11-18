Пашинян анонсировал изменения в кабмине

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил дорожную карту из 15 пунктов по дальнейшей работе и заявил, что собирается инициировать изменения в составе правительства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я представляю дорожную карту, для реализации которой инициировал изменения в составе правительства", — сообщил Пашинян.

В числе предлагаемых им мер реформа вооруженных сил и избирательной системы Армении, возобновление переговоров о статусе Нагорного Карабаха, восстановление экономики после коронавируса и введение института специализированных судей для борьбы с коррупцией. Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.