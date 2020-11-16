«Аэрофлот» возобновляет полеты в страну ЕС 

«Рамблер» писал, что 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение, которое было приостановлено с 27 марта из-за пандемии COVID-19. Первые самолеты с путешественниками отправились в Великобританию (Лондон), Танзанию (Занзибар) и Турцию. Также с 1 августа Россия и Абхазия взаимно открыли границы.

Сегодня «Аэрофлот» сообщил о возобновлении полетов на Кипр.

«Рейсы SU2072/SU2073 Москва — Ларнака — Москва будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Продажа билетов открыта на сайте «Аэрофлота» и у официальных агентов», — говорится в пресс-релизе.

При этом в компании предупредили, что полететь на Кипр смогут только граждане этой страны и владельцы вида на жительство. Также въезд возможен и для некоторых других категорий граждан по специальным разрешениям властей Кипра.