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«Аэрофлот» возобновляет полеты в страну ЕС 

Алиса Селезнёва 18 минут назад
«Аэрофлот» возобновляет полеты в страну ЕС
Фото: Reuters
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Ларнаку с 22 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
«Рамблер» писал, что 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение, которое было приостановлено с 27 марта из-за пандемии COVID-19. Первые самолеты с путешественниками отправились в Великобританию (Лондон), Танзанию (Занзибар) и Турцию. Также с 1 августа Россия и Абхазия взаимно открыли границы.
Сегодня «Аэрофлот» сообщил о возобновлении полетов на Кипр.

«Рейсы SU2072/SU2073 Москва — Ларнака — Москва будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Продажа билетов открыта на сайте «Аэрофлота» и у официальных агентов», — говорится в пресс-релизе.

При этом в компании предупредили, что полететь на Кипр смогут только граждане этой страны и владельцы вида на жительство. Также въезд возможен и для некоторых других категорий граждан по специальным разрешениям властей Кипра.
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В мире , ЕС , Аэрофлот
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