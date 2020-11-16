Вакцина от коронавируса не поможет остановить распространение заболевания, если не будет использоваться в комплексе с другими мерами. Об этом сообщила глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

«Вакцина от COVID-19 сама по себе не остановит пандемию», — цитирует telegram-канал RT Гебреисуса. По его словам, вакцинирование должно сочетаться другими противоэпидемиологическими мерами.