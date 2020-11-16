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ВОЗ: вакцина не остановит пандемию коронавируса 

Ura.Ru 21 минуту назад
Вакцина от коронавируса не поможет остановить распространение заболевания, если не будет использоваться в комплексе с другими мерами. Об этом сообщила глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

«Вакцина от COVID-19 сама по себе не остановит пандемию», — цитирует telegram-канал RT Гебреисуса. По его словам, вакцинирование должно сочетаться другими противоэпидемиологическими мерами.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут испытывать на пожилых россиянах, передает телеканал 360. В испытаниях примут участие 110 добровольцев. 40 тысяч человек уже тестируют на себе вакцину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться в ближайшие месяцы, передает RT.
Российская вакцина разошлась по миру
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В мире , Видео , Дмитрий Песков , Минздрав РФ , ВОЗ , Телеканал "360° Подмосковье"
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