Тихановская решила обрушить банковскую систему Белоруссии 

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что будет добиваться отключения «режима Лукашенко» от международной системы SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.
По словам Тихановской, ведется работа по прекращению кредитования иностранными банками белорусских государственных кредитных организаций. В том числе, Беларусбанка и Белагропромбанка.
Она также отметила, что оппозиция обсуждает возможность отключения белорусских властей от межбанковской системы организации расчетов.
«Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от SWIFT», — подчеркнула лидер оппозиции.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. 13 октября Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко, потребовав от него до 26 октября уйти в отставку и пригрозив общенациональной забастовкой.
Позднее Тихановская призвала белорусов выйти на протесты ради минчанина, избитого во дворе собственного дома неизвестными людьми в масках. Тихановская подчеркнула, что он стал жертвой режима, и призвала белорусов активнее протестовать. В свою очередь представители МВД республики заявили, что они к инциденту не имеют никакого отношения, а потерпевший пострадал в драке с «неравнодушными гражданами, которые восстанавливают порядок в городе».