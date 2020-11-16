Тихановская решила обрушить банковскую систему Белоруссии 

По словам Тихановской, ведется работа по прекращению кредитования иностранными банками белорусских государственных кредитных организаций. В том числе, Беларусбанка и Белагропромбанка.

Она также отметила, что оппозиция обсуждает возможность отключения белорусских властей от межбанковской системы организации расчетов.

«Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от SWIFT», — подчеркнула лидер оппозиции.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. 13 октября Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко, потребовав от него до 26 октября уйти в отставку и пригрозив общенациональной забастовкой.