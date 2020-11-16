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Карантин помог Франции преодолеть пик коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Снижение числа новых случаев коронавируса SARS-CoV-2 позволяет говорить о том, что Франция прошла пик эпидемии коронавируса, добиться этого помогли ограничения. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, сообщает портал Paris Match.

«Благодаря локдауну, как это было и в марте, вирус стал меньше распространяться. Уже десять дней подряд число новых случаев снижается», — приводит издание слова министра.

Веран подчеркнул, что власти страны снова получают контроль над эпидемией, и это хорошие новости, но до победы над болезнью далеко, и расслабляться еще слишком рано. Он спрогнозировал, что три или четыре французских фирмы в начале следующего года представят свои версии вакцины.
Во Франции в октябре из-за ситуации с коронавирусом был введен второй национальный карантин. В стране закрыты развлекательные заведения, бары и рестораны, отменены массовые мероприятия. В то же время ряд политиков и экспертов в области здравоохранения надеются, что ограничительные меры приведут к снижению заболеваемости, что позволит прийти к рождественскому сезону в достаточно спокойной обстановке.
По данным института Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 1,9 миллиона заразившихся и 42,6 тысячи летальных исходов из-за вызванных COVID-19 осложнений.
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В мире , Видео , Франция
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