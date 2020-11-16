Санду рассказала об отношениях с Россией

«Я говорю вам: вы не проиграли. Я буду завоевывать ваше доверие конкретными делами. Мы вместе построим Молдову, в которой граждане всех этнических групп будут чувствовать себя в безопасности, в которой их права, включая право на использования своего языка, будут надежно защищены», — заверила она.