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Санду пообещала построить прагматичный диалог с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 16 минут назад
Санду рассказала об отношениях с Россией
Фото: Соцсети
Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду заявила, что построит баланс во внешней политике с прагматичным диалогом с Россией и США.

«Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США», — цитирует РИА «Новости» Санду.

Политик отметила, что будет работать для всех граждан Молдавии. Также Санду заявила, что проведет консультации с партиями парламента для решения главных проблем.

«После вступления в должность я проведу консультации с парламентскими партиями, чтобы обсудить решение главных проблем. Нам нужно привлечь денежные средства, я буду настаивать, чтобы перераспределить средства для помощи нуждающимся в период кризиса», — сказала она.

Додон поздравил Санду с победой на выборах главы Молдавии
По словам Санду, Молдавии нужно преодолеть разделение и во внутренней, и во внешней политике. Также на посту президента политик пообещала защитить права этнических меньшинств, передает ТАСС.

«Я говорю вам: вы не проиграли. Я буду завоевывать ваше доверие конкретными делами. Мы вместе построим Молдову, в которой граждане всех этнических групп будут чувствовать себя в безопасности, в которой их права, включая право на использования своего языка, будут надежно защищены», — заверила она.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил Санду с предварительной победой на выборах главы республики. Поздравительную телеграмму для Санду направил и российский лидер Владимир Путин.
Молдавский политолог Виталий Андриевский назвал газете ВЗГЛЯД три причины поражения Додона на выборах в Молдавии.
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В мире , Игорь Додон , Владимир Путин , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Молдова , Румыния , США
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