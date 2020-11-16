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Появились доказательства участия элитного турецкого спецназа в войне в Карабахе 

Lenta.ru 1 час назад
Элитный турецкий спецназ «Бригада Коммандос» (Commando Brigade) участвовал в войне в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана. Доказательства этого появились у Telegram-канала WarGonzo.
По его данным, в последний день войны, когда азербайджанская армия начала отступать на мартунинском фронте и бросила все силы на штурм города Шуши, карабахские бойцы нашли у одного из убитых противников номерной боевой нож. Этот нож был выпущен по заказу для элитного подразделения спецназа Турции. Данная находка, как отмечает WarGonzo, косвенно указывает на то, что среди отступающих под Мартуни были и турецкие военнослужащие.
Telegram-канал «Военный осведомитель»

«На этом фоне переданный сегодня [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом проект в парламент о введении турецких войск в Азербайджан выглядит не более чем фарсом. Так как турецкие военные изначально принимали активное участие в конфликте», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Ранее 16 ноября Эрдоган сообщил, что турецкие военные будут задействованы при мониторинге режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в рамках совместного турецко-российского наблюдательного центра. По его словам, отправка военных в Азербайджан соответствует национальным интересам Турции.
Стало известно о роли Турции в Нагорном Карабахе
9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.
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В мире , Видео , Война, Карабах , Реджеп Тайип , Азербайджан , Турция
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