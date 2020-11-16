Пока вы в маске: новые правила выписки после COVID-19 

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На Украине умер от осложнений, вызванных коронавирусом, мэр города Конотоп Александр Луговой . Об этом сообщил депутат Игорь Молоток, передает kp.ua.

Роспотребнадзоре установили новые правила выписки пациента, переболевшего COVID-19. Соответствующее постановление подписала глава службы Анна Попова , оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Сергей Яковлев назвал частую ошибке в лечении COVID-19 на дому.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил введение жестких ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19 стремлением переломить рост заболеваемости за две недели, сообщает пресс-служба правительства республики.

Композитора Виктора Дробыша выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.