Пока вы в маске: новые правила выписки после COVID-19 

Здравоохранение и фармацевтическая промышленность в России из-за ситуации с COVID-19 работают с максимальными нагрузками, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
На Украине умер от осложнений, вызванных коронавирусом, мэр города Конотоп Александр Луговой. Об этом сообщил депутат Игорь Молоток, передает kp.ua.
В Роспотребнадзоре установили новые правила выписки пациента, переболевшего COVID-19. Соответствующее постановление подписала глава службы Анна Попова, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Сергей Яковлев назвал частую ошибке в лечении COVID-19 на дому.
Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.
Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил введение жестких ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19 стремлением переломить рост заболеваемости за две недели, сообщает пресс-служба правительства республики.
Композитора Виктора Дробыша выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.