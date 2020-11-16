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Пока вы в маске: новые правила выписки после COVID-19 

Сергей Василенок 2 часа назад

Кремль оценил работу системы здравоохранения

Здравоохранение и фармацевтическая промышленность в России из-за ситуации с COVID-19 работают с максимальными нагрузками, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Украинский мэр умер от коронавируса

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На Украине умер от осложнений, вызванных коронавирусом, мэр города Конотоп Александр Луговой. Об этом сообщил депутат Игорь Молоток, передает kp.ua.
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Установлены новые правила выписки после COVID-19

В Роспотребнадзоре установили новые правила выписки пациента, переболевшего COVID-19. Соответствующее постановление подписала глава службы Анна Попова, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.
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Врач назвал частую ошибку в лечении COVID-19

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Сергей Яковлев назвал частую ошибке в лечении COVID-19 на дому.
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В России ограничили срок выполнения теста на коронавирус

Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.
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В Бурятии объяснили жесткие меры в борьбе с COVID-19

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил введение жестких ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19 стремлением переломить рост заболеваемости за две недели, сообщает пресс-служба правительства республики.
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Дробыша выписали из больницы

Композитора Виктора Дробыша выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.
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Комментарии 3
В мире , Видео , Анна Попова , Дмитрий Песков , Александр Луговой , Виктор Дробыш , Сергей Яковлев , Владимир Путин , Алексей Цыденов , Роспотребнадзор , РИА Новости , АГН "Москва" , ИТАР-ТАСС
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