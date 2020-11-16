Названы причины скучать по Трампу

Вечные интриги, «Муч» и скудоумие, — эти и другие причины заставят нас скучать по президенту США Дональду Трампу в случае его официального проигрыша на выборах. Такое мнение выразила Мелинда Харинг, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета*.

Фото: facebook.com/WhiteHouse facebook.com/WhiteHouse

Она призналась, что недолюбливает Трампа и считает его худшим американским лидером в истории, однако даже такого политика «будет не хватать» по ряду причин.

Во-первых, полагает Харинг, действующего главу Белого дома выделял небогатый лексикон — «насчитывает 77 слов, которые впору называть не английским, а болванским». Многие из выступлений Трампа расходились на цитаты, что не может не удивлять, поскольку большинство из них — это «преступления» против чистоты языка и грамматики, утверждает чиновница.

Помимо этого, без Трампа вряд ли будет извечная драма, характерная для его президентства. Весь его срок сопровождался скандалами, громкими увольнениями, резкими высказываниями, а также внезапными визитами в Северную Корею, пишет Харинг в статье для The National Interest

Третья причина, по которой разлука с одиозным политиком станет нежелательной, состоит в его бесцеремонной внешней политике. Харинг считает верными решения Трампа дать Украине летальное оружие и убить иранского генерала КСИР Кассема Сулеймани, а также и другие противоречивые распоряжения главы государства. Вместе с тем подобные геополитические маневры стоили Америке международного авторитета, добавляет автор материала.

Четвертая причина скуки по Трампу получила название «Муч» в честь директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи

— Его 11-дневное пребывание в этой должности вошло в анналы истории безудержного веселья, — иронизирует чиновница, поясняя, что у действующего президента окружали в основном «третьесортные аналитики и мутные республиканцы».

Наконец, о Трампе вспомнят, когда осознают, что его политика побудила других американских чиновников восстать против него, превращая их, по сути, в патриотов своей страны.

Напомним, в США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства являются действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден . Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден, в свою очередь, назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.