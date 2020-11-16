Лидер Корейской Народно-Демократической Республики появился на публике впервые за долгое время. Ким Чен Ын посетил и отдал дань памяти и уважения китайским добровольцам отдавшим свои жизни за освобождение корейского полуострова от оккупации. В связи с пересечением американскими и южнокорейскими войсками во время войны в Корее 38-й параллели и приближением их к границам КНР, китайское руководство приняло решение в октябре 1950 года о введении на территорию Кореи китайских войск. С целью избежания прямой войны между США и КНР, ненужной в тот момент ни одной из сторон, официально эти войска именовались «добровольцами».
Опубликовано видео появления Ким Чен Ын на публике
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